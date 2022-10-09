الثقافة تعلن تحويل قصر الملك فيصل الثاني في الكوفة الى متحف لإرث النجف

2022/10/09 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الثقافة، الأحد، قرب تحويل القصر الملكي في الكوفة الى متحف لاثار محافظة النجف الاشرف.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم تفقد مفتشيه آثار وتراث النجف الأشرف مطلعاً على أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق العاملين فيها أثناء عملهم اليومي بعد أن استمع إلى شرح مفصل من قبل مفتش آثار وتراث النجف والموظفين في مقر المفتشية، وأمر بحلها وفق القانون".

واطلع الوزير على "حيثيات استلام وتسليم قصر الملك فيصل الثاني، ووعد بصيانته بالقريب العاجل، والعمل على تحويله إلى متحف تراثي يضم إرث وتراث مدينة النجف الأشرف ".

وزار وزير الثقافة "عدداً من المواقع الآثارية في مدينه الكوفة ومنها تل الصياغ وتل السهيلية"، ووجه "بضرورة إيقاف التجاوزات، والعمل على رفعها ومحاسبة كل من تسول له نفسه التجاوز على المواقع الآثارية، والعبث بها وإحالة المتجاوزين إلى القضاء، ومحاسبتهم وفق قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ النافذ."

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