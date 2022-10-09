وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يهدد بتدمير لبنان حال استهداف بلاده

2022/10/09 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بتدمير لبنان في حال استهداف حزب الله لبلاده.وصرح غانتس في مقابلة مع قناة “12” العبرية بأن “الكرة في ملعب الجانب اللبناني بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية”، مستدركاً بأنه “في حال هاجم حزب الله … Readmore

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