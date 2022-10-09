2022/10/09 | 10:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الأنواء الجوية تتوقع انخفاضا بدرجات الحرارة مع غيوم وأمطار.المسلة...

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