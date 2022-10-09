أربع مواجهات في دوري الكرة الممتاز اليوم

2022/10/09 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق منافسات الموسم الجديد للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بإقامة أربع مباريات.

وفي المباراة الأولى، سيواجه الكهرباء فريق نفط الوسط على ملعب الزوراء عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.

وبذات التوقيت من المفترض أن يواجه الحدود فريق الديوانية (لم تحسم مشاركته) على ملعب الشعب الدولي.

وعند الساعة الخامسة و15 دقيقة، سيواجه الطلبة ضيفه فريق القاسم على ملعب المدينة الدولي.

وفي أخر المواجهات، يلاعب الزوراء على ملعبه فريق الصناعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

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