أوقفت التقدم الروسي.. كيف قلبت منظومة

2022/10/09 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الشهر الماضي، استعاد الأوكرانيون مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة في شرق بلادهم وأوقفوا تقدم القوات الروسية جنوب البلاد.

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