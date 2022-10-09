قائمة بأشهى 10 أطباق طعام في ألمانيا يسيل لها اللعاب

2022/10/09 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطعام الألماني غني، وشهي، ومتنوع.ومن المريح تناول الطعام بمكونات عالية الجودة من مصادر محلية في غالبية الأحيان.وساهمت التقاليد الزراعية للبلاد بتشكيل المطبخ الألماني، بالإضافة إلى العديد من المهاجرين الذين استوطنوا البلاد على مرّ القرون.

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