2022/10/09 | 10:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. اتحاد نساء كوردستان يعقد ندوة حول الإيمان بالذات وتنمية القدرات للسيدات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gVc1n_Yuh5E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. اتحاد نساء كوردستان يعقد ندوة حول الإيمان بالذات وتنمية القدرات للسيدات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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