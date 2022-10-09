التربية تباشر بطباعة المناهج الدراسية

2022/10/09 | 10:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود خزين من المناهج في مديريات التربية، وسيتم توزيعها على الطلبة.

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