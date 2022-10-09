بغداد.. اعتقال مطلوبين وتجار مخدرات واسلحة.. نتائج صولة أمنية في الكرخ والرصافة

2022/10/09 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعتقلت القوات الأمنية، اليوم الاحد، عددا من المطلوبين قضائيا، بينهم متهمون بالسرقة والتزوير وحيازة الأسلحة، بالإضافة الى تجار مخدرات، في العاصمة بغداد.

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "القاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم متهمين بجرائم السرقة والتزوير وحيازة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة ومتاجرة وترويج المواد المخدرة، في جانبي الكرخ والرصافة".

وأوضح البيان أنه "بهدف تعزيز الامن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب في جميع مناطق العاصمة بغداد، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تستمر قطعاتنا الامنية في ملاحقة العناصر الارهابية وعناصر الجريمة المنظمة والخارجين على القانون، بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وامن/قيادتنا، حيث تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال أربعة مطلوبين للقضاء العراقي وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بجرائم السرقة والتزوير وذلك بعد تدقيق معلوماتهم في قاعدة بيانات المطلوبين ضمن قاطع المسؤولية، وفي سياق متصل تمكنت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ/قِيادتنا والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال ممارساتها الامنية اليومية المتمثلة بنصب السيطرات المفاجئة من إلقاء القبض على (٢٨) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ومتاجرين بالمواد المخدرة، بالإضافة الى ضبط كمية مـــن الحبوب ومــادة (الكريستال) المخدرة مع اجهزة للتعاطي، ومواد اخرى ممنوعة من التداول ومصادرة ثلاث مسدسات وبندقيتين اثنتين مع (٥) مخازن واعتدة وتجهيزات عسكرية واربع عجلات مخالفة".

وأكدت عميات بغداد في بيانها أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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