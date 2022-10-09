برلمان كردستان يقرر باغلبية ٨٠ صوتا تمديد عمله لأكثر من عام اضافي

2022/10/09 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانصادق برلمان اقليم كردستان، اليوم الأحد، على تمديد عمره التشريعي بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان "برلمان الاقليم افتتح جلسة اليوم بالقراءة الثانية لفقرات مشروع قانون تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة وسط مقاطعة مقاطعة كتلتي الإتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والبرلمانيين المستقلين".

واضاف ان "80 برلمانيا من أصل 111 صوتوا بالموافقة على مشروع القانون وتمت مصادقته من قبل هيئة رئاسة البرلمان بعد حصوله على الأغلبية".

واشار الى ان "نواب كتلة حراك الجيل الجديد برئاسة رجل الأعمال والسياسي شاسوار عبد الواحد، حضروا الجلسة إلا أنهم أحدثوا فوضى تحت قبة البرلمان بالصراخ والضرب على المنضدات لإبداء اعتراضهم والحيلولة دون المضي بالمصادقة على تمديد عمر الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كردستان".

واوضح ان "البرلمانية عن كتلة حركة التغيير شايان كاكه صالح العسكري، قدمت استقالتها احتجاجا على تمديد العمر التشريعي للدورة الحالية لبرلمان كردستان".

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