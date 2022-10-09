رؤية منهجية لنظرية الدفع الكبير

2022/10/09 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحث في شؤون التنمية والمالية عقيل جبر علي

تشتمل السمات الرئيسية لـ "نظرية الدفع الكبير" نظرية روزنشتاين-رودان ما يلي:

1) استثمارات كبيرة (استثمارات واسعة النطاق في بداية عملية النمو.



إذا لم يتم توفير استثمارات كافية ، فلا يمكن أن تكون العملية مكتفية ذاتيا) ؛

2) الاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد (الحاجة إلى الاستثمار في "قنوات نمو" مختلفة بشكل يدعم كل منها نمو الآخر من خلال توفير مستوى الطلب اللازم ، ونتيجة لذلك ، يتم ضمان التنمية المتوازنة) ؛

3) التصنيع المخطط (الحاجة إلى التصنيع المخطط في البلدان المتخلفة حيث الزراعة هي القطاع المهيمن في الاقتصاد).



بعد التطبيق الأولي لنظرية الدفع الكبير ، يجب أن يكون هناك توازن بين:

1) القطاع الاقتصادي والاجتماعي

و 2) وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية.

نضع في الاعتبار الصناعات A و B: إذا كان للصناعة A أن تتوسع من أجل التغلب على عدم قابلية التجزئة الفنية ، فسيتعين عليها إدخال عوامل تطوير داخلية إضافية.



وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض سعر منتجات الصناعة "أ".



إذا كانت الصناعة "ب" تستخدم منتجات الصناعة "أ" كموارد ، فإن إنشاء مثل هذه العوامل في الصناعة "أ" سينتقل إلى الصناعة "ب" في شكل منافع مالية.



ومن ثم ، فإن ربح الصناعة "ب" سيحدث بتخفيض سعر منتجات الصناعة "أ".



الاستثمار في الصناعة "ب" سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات الصناعة "أ" من الصناعة "ب".



وهذا بدوره سيؤدي إلى الاستثمار والتوسع في الصناعة.

– تم طرح "نظرية الدفع الكبير" لأول مرة في عام 1943 للبلدان المتخلفة في الفضاء الأوروبي من قبل P.N.



Rosenstein-Rodan كنوع من التوليف لمفهومين: "نظرية النمو المتوازن" أو بعبارة أخرى "استمرار النمو "و" الحلقة المفرغة للفقر " ، بعبارة اخرى العلاقة بين نظرية الصدمة او الدفعة الكبيرة ، ومفهوم حلقات الفقر المفرغ.

— جوهر هذه النظرية هو أن هناك دائماً نوعاً من العقبات على طريق التنمية ، وعملية التنمية بطبيعتها ليست سلسة ومستمرة وتتكون مما يسمى الصعود والهبوط ، والتي يجب بالضرورة مواجهتها في طريق النمو الاقتصادي.

– لذلك فإن أي استراتيجية للتنمية الاقتصادية تقوم على نظرية التطور التدريجي (التطور التدريجي) ستكون غير فعالة لفترة طويلة من الزمن.



هناك حاجة إلى دفعة كبيرة لإخراج الاقتصاد من حالة الركود التي يتطور فيها بسبب القصور الذاتي.



عندها فقط يمكن ضمان الانتقال السلس للاقتصاد إلى مستويات أعلى من الإنتاجية والدخل.



إذا لم يكن هناك مثل هذا الدفعة الكبيرة للاستثمارات ، فسوف يفشل الاقتصاد في تحقيق نمو متوازن وإجمالي.

– بلا شك النتيجة الرئيسية لنظرية الدفع الكبير هي التنظيم الحكومي والتخطيط المركزي.



يقال أنه بسبب نقص السوق ، لا يعتمد نظام السعر الحر على الأحداث الاقتصادية ، ونتيجة لذلك ، لا يمكن التنبؤ به.



الهياكل المؤسسية والحكومية للبلدان النامية ليست فعالة بما يكفي لتلبية جميع شروط نظرية "الدفع الكبير" ، لذلك قد لا يكون التدخل الحكومي أكثر فاعلية من آلية التسعير الحر المعمول بها

— بعد نظرية الدفع الكبير ، من غير المرجح أن تحدث مثل هذه الطريقة المفيدة للطرفين لزيادة وتوسيع الإنتاج ما لم تتم إزالة العقبات الداخلية.



ولن يتغلب النهج المرحلي للتنمية على هذه العقبات.



وبالتالي ، هناك حاجة إلى "دفعة كبيرة" في شكل استثمارات كبيرة من أجل التأسيس الناجح للاقتصاد لتحقيق نمو متوازن

– تستند نظرية الدفع الكبير بشكل أساسي على القطاع الصناعي والصناعي الزراعي ، ويعتبر قطاع التصنيع بطبيعته أفضل وسيلة للنمو الاقتصادي.



ومع ذلك ، فإن القطاع الاقتصادي المهيمن في البلدان النامية هو الزراعة والإنتاج الأولي.



ومن أجل تحقيق نمو اقتصادي متوازن ، تتطلب الزراعة أيضاً "دفعة كبيرة" مقابلة.



ومن ثم ، فإن نظرية "الدفعة الكبيرة" تعني استثمار رأس المال في اقتصاد البلاد للخروج من حالة التخلف التنموي .



وعلى عكس مفهوم "حلقات الفقر المفرغة" ، فإن النظرية لا تقوم على التنظيم الذاتي للسوق ، بل على الاستثمار في قطاعات معينة من الاقتصاد من أجل تسريع نموه.

– يعتقد Rosenstein-Rodan P.N أن النمو الهامشي للاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المتماسكة سيكون مشابهاً لـ "قطرتين من الماء في الصحراء" ، أي غير مهم ، ويمكن أن يؤدي الاستثمار لمرة واحدة إلى تغييرات كبيرة.

ساهم مفهوم آراء أ.



هيرشمان في تطوير النظرية الأصلية "للدفع الكبير" وفي وقت لاحق طرح هانز سينجر نظرية "النمو غير المتوازن من خلال الاستثمارات غير المتوازنة".



ورأى أن مثل هذا النوع من "الدفعة الكبيرة" في القطاع الصناعي مستحيل بدون نمو في القطاع الزراعي.



لذلك ، أولى G.



Singer اهتمامًا خاصًا لزيادة إنتاجية الزراعة ، وزيادة إنتاجية العمل في القطاعات الزراعية.



واعتمد على الحاجة إلى استخدام الموارد الخارجية ، ولكن كان لا بد من إيجادها في مكان ما ، لأن إمكانية استخدام المدخرات الداخلية كانت محدودة.



ومن هنا جاءت الحاجة إلى استخدام القروض الخارجية التي لعبت دور الاستثمار.

لقد استندت نظرية النمو المتوازن ، التي طورها R.Nurks إلى حقيقة أن الاستثمارات في النمو يجب أن تكون متوازنة ، أي يجب أن تكون هناك مساواة في العرض والطلب.



سيحقق الاستثمار المتزامن في الصناعات المختلفة نمواً مستداماً ذاتياً .



أي أنه من الضروري الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الضعيفة المنفصلة على نطاق واسع ، مما سيؤدي إلى سوق أكبر ، وزيادة الإنتاجية ، وحتى حوافز أكبر لمزيد من الاستثمار.



في الوقت نفسه ، من الضروري الحفاظ على نمو متوازن بين القطاعين الزراعي والصناعي من أجل زيادة تبادل الموارد بينهما ، وهو أمر مهم لكلا القطاعين.

وفقاً لـ R.Nurksa ، يمكن حل مشكلة التخلف في البلدان عن طريق زيادة المعروض النقدي في البلاد.



في الوقت نفسه ، من الضروري مراعاة الدخل الحقيقي ، لأن الزيادة في المعروض النقدي ستؤدي إلى زيادة التضخم ، وبالتالي لن ينمو الحجم الحقيقي للإنتاج ولا حجم الاستثمار ، وانخفاض القوة الشرائية في ستعني الدولة انخفاض الطلب المحلي على كل من السلع الاستهلاكية والخدمات ، وعلى رأس المال.



استندت نظرية النمو غير المتوازن لHirschma l إلى فرضية أنه من الضروري عدم الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد المترابطة في نفس الوقت (كما في نظرية النمو المتوازن) ، ولكن فقط في الأهمية الاستراتيجية.



منها.



يتطلب تطبيق "نظرية النمو المتوازن" الكثير من رأس المال ، وهذا المورد غير متوفر في دول العالم الثالث.



وفقاً لنظريته ، فإن بقية القطاعات غير ذات الأولوية ستطور نفسها تلقائياً .

وأعرب عن اعتقاده أن مثل هذا الاستثمار غير المتكافئ هو أفضل استراتيجية للنمو.



نظراً لحقيقة نقص الموارد في البلدان المتخلفة ، من الضروري التركيز على قطاعات الاقتصاد المهمة استراتيجيًا ، باستخدام الموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.



كان من المفترض أن الاستثمار الأول سيدمر التوازن والركود في الاقتصاد ، ومع ذلك ، فإن هذا الانتهاك سيكون له عواقب إيجابية وسيصبح حافزًا لتدفق جديد للاستثمار.



ستؤدي الاستثمارات الجديدة ، التي تصحح حالة عدم التوازن السابقة ، إلى اختلال التوازن في القطاعات الأخرى وفي الاقتصاد ككل.

من الجدير بالذكر ساهم مفهوم آراء أ.



هيرشمان في تطوير النظرية الأصلية "للدفعة الكبيرة " وفي وقت لاحق طرح هانز سينجر نظرية "النمو غير المتوازن من خلال الاستثمارات غير المتوازنة".



ورأى أن مثل هذا النوع من "الدفعة الكبيرة" في القطاع الصناعي مستحيل بدون نمو في القطاع الزراعي.



لذلك ، أولى G.



Singer اهتماماً خاصاً لزيادة إنتاجية الزراعة ، وزيادة إنتاجية العمل في القطاعات الزراعية.



واعتمد على الحاجة إلى استخدام الموارد الخارجية ، ولكن كان لا بد من إيجادها في مكان ما ، لأن إمكانية استخدام المدخرات الداخلية كانت محدودة.

ومن هنا جاءت الحاجة إلى حسن استخدام القروض الخارجية على اسس مالية وائتمانية رصينة والتي لعبت دور الاستثمار مع الاخذ بنظر الاعتبار التوازن وعدم الافراط في الاقتراض الخارجي وبشرط تحقيق تنمية حقيقية ملموسة.

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