تفاعل على تسجيل هالاند هدف واحد

2022/10/09 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تسجيل اللاعب النرويجي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، السبت، هدفًا واحدًا في مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون، تفاعلاً واسعًا على تويتر، وسط حالة من الاستغراب لتسجيله "هدف وحيد".

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