برلمان كردستان يصوت على تمديد دورته التشريعية لمدة عام كامل

2022/10/09 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر برلمان كردستان، اليوم الأحد، تمديد دورته التشريعية لمدة عام كامل.

وقال مصدر برلماني كردي، إن ” 80 برلمانيا من أصل 111 صوتوا بالموافقة على مشروع قانون تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة لبرلمان كردستان”.

وأضاف المصدر: “تمت المصادقة عليه من قبل هيئة رئاسة البرلمان بعد حصوله على الأغلبية”.

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