دولة القانون ترفض استئجار المناطق العشوائية لساكنيها

2022/10/09 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة دولة القانون النيابية

اليوم الاحد رفضها تأجير العشوائيات

لساكنيها.

وذكر بيان للكتلة انه “في اطار موقفها

الثابت من حقوق ومطالب شرائح المجتمع

العراقي كافة، تبدي كتلة دولة القانون

النيابية، ر

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