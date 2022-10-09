وفد أمني برئاسة الشمري يصل إلى كركوك

2022/10/09 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات

المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير

الشمري، اليوم الأحد، إلى محافظة كركوك.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان

صحفي، إن "وفداً أمنياً برئاسة نائب

قائد العملي

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