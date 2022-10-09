مصرع خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين في حوادث سير في العراق

2022/10/09 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة في العراق

اليوم مصرع خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين

في حوادث سير في عدة محافظات خلال الـ 24

ساعة الماضية.

وأوضحت المديرية في بيان أورده موقع

السومرية نيوز: “أن الحادث الأول وقع

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