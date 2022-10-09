وفد عسكري وامني يصل الى كركوك لهذا الهدف

2022/10/09 | 11:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، الى محافظة كركوك.

ويضم الوفد قائد قوات الشرطة الاتحادية وعدد من القادة الامنيين وهيئات الركن.

حيث تهدف الزيارة الى الاطلاع على الوضع الأمني وتفقد جميع القطعات العسكرية وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية العاملة بامرة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك في محاربة داعش وفرض الأمن والاستقرار في محافظة كركوك.

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