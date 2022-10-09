كأنه دماغ إنسان..مصري يوثق

2022/10/09 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع مصور الطبيعة والحياة البرية المصري رمضان عوض، توثيق إحدى عجائب البحر الأحمر المتمثلة في مرجان صخري يتخذ شكل مخ الإنسان بشكل مثير للدهشة، والذي يعد من أجمل الشعاب المرجانية بأعماق البحر الأحمر.

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