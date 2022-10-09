أقصر رجل في العالم.. 64.7 سنتيمتر

2022/10/09 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتاز الشاب الإيراني أفشين قادر زاده (21 عاماً) اختبار التحقق من طول قامته في برنامج تلفزيوني، حيث يمكن اعتباره أقصر رجل في العالم بطول 64.7 سنتيمتر.



وأعربت وزارة الرياضة الإيرانية عن نيتها تقديم المستندات ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا الرجل إلى موسوعة «جينيس للأرقام القياسية» لتسجيل رقم عالمي باسمه.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق كان مرتبطاً بالكولومبي إدوارد نينو هيرنانديز، البالغ من العمر 26 عاماً، حيث لا يتعدّى طوله 72.10 سم.

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