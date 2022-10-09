السعودية ترد على واشنطن.. النفط ليس سلاحاً

2022/10/09 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ردت المملكة العربية السعودية على المزاعم الأمريكية الأخيرة عقب صدرو قرار أوبك+ بشأن خفض انتاج النفط بواقع مليوني برميل وهو الخفض الأكبرمنذ جائحة كورونا2020.

وإدعت واشنطن ان القرار لا يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي وأنه راعى في حيثياته الجانب الروسي، وأبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن غضبه من القرار، بينما أكد البيت الأبيض أنه يدرس البدائل المتاحة للرد.

رد المملكة

ورد عادل الجبير ، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ، على المزاعم بأن المملكة مسؤولة عن ارتفاع أسعار الغاز الأمريكي ، وبدلاً من ذلك قال إن عدم كفاية قدرة التكرير الأمريكية كان وراء ارتفاع التكاليف.

وقال الجبير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "النفط ليس سلاحا ...



ننظر إلى النفط كسلعة وننظر إلى كل هذا مهم للاقتصاد العالمي الذي نمتلك فيه حصة كبيرة..



السعودية لا تسيّس قرارات النفط أو النفط.



".

وأضاف وزير الخارجية السعودي إن فكرة قيام المملكة العربية السعودية بفعل ذلك لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو المشاركة السياسية بأي شكل من الأشكال ليست صحيحة على الإطلاق.

وتابع الجبير..مع الاحترام الواجب ، فإن سبب ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة هو أن لديك نقصًا في التكرير منذ أكثر من 20 عامًا ، ولم تقم ببناء مصافي منذ عقود.

لمحة عامة

ارتفعت أسعار البنزين الأمريكي بشكل حاد في أوائل هذا العام بسبب ارتفاع الطلب وشح إمدادات التكرير العالمية ، لكنها بدأت في الانخفاض بعد أن بلغت ذروتها في يونيو.

وارتفع المتوسط ​​الوطني الآن بمقدار 20 سنتًا عن أدنى مستوياته في منتصف سبتمبر عند 3.67 دولار للغالون ، مدفوعًا إلى حد كبير بالمكاسب التي تحققت في الغرب الأوسط والساحل الغربي.

تشير تقديرات الصناعة إلى أن مصافي النفط الأمريكية كانت تستخدم 91 بالمئة من طاقتها اعتبارًا من أوائل أكتوبر ، لكن الطاقة التكريرية الإجمالية للولايات المتحدة تراجعت منذ أن أدى جائحة فيروس كورونا إلى سحق الطلب في أوائل عام 2020.

مشكلة الغرب

قال الجبير: "لديك عدد من المصافي (TADAWUL:2030) في الغرب الأوسط تم إغلاقها..



ونتيجة لهذا النقص في الطاقة التكريرية، يكون لديك نقص في البنزين وزيادة في سعر البنزين ، ولا علاقة له بأساسيات العرض والطلب على النفط الخام.

وأضاف الجبير أن الدول الأعضاء في أوبك ، بالإضافة إلى روسيا ، "ملتزمة للغاية بضمان الاستقرار في أسواق النفط لصالح المستهلكين والمنتجين".

مواقف للمملكة

قال وزير الخارجية السعودي: "خلال العام الماضي عندما شهدنا نقصًا ، قمنا بزيادة إنتاجنا بالكامل بشكل تدريجي".

وتابع الجبير: "الآن ، نحن نشهد - نقصد 22 دولة تشكل أوبك بلس - نشهد نقصًا ، ونشهد رياحًا معاكسة من حيث الجغرافيا السياسية ، ونشهد رياحًا معاكسة من حيث معدلات النمو والتباطؤ في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الجبير: "نريد أن نتأكد من أننا نتصرف بطريقة وقائية لضمان عدم تعرضنا لانهيار في أسواق الطاقة ، الأمر الذي من شأنه أن يضر ليس فقط بالمنتجين ولكن أيضًا للمستهلكين والاقتصاد العالمي ".

وقال الجبير أن هذا يأتي بعد مواجهة انتقادات خاصة من الولايات المتحدة بشأن قرار المجموعة إنتاج النفط اعتبارًا من نوفمبر.

تكهنات الأسعار

كما قلل وزير الخارجية السعودي عادل الجبيرمن شأن التكهنات بأن أسعار النفط سترتفع بسبب تخفيضات إنتاج أوبك بلس.

وقال الجبير "كان القرار بالإجماع.



لقد رأينا ...



انخفاضًا في الطلب على النفط الخام في المستقبل وكان هناك العديد من العوامل التي سيكون لها تأثير على أساسيات العرض / الطلب وأردنا التأكد من أننا كنا استباقيين أو استباقيين وأننا نتجنب الانهيار المحتمل لـ أسواق الطاقة التي لن تفيد المستهلكين أو المنتجين ".

واضاف الجبير "سنواصل مراقبة الوضع بعناية كما فعلنا خلال العام الماضي وسنحدد ما يحتاجه السوق.



وسنتخذ قرارات وفقًا لذلك كما فعلنا ليس فقط خلال العام الماضي ، ولكن على مدار العقود الماضية ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية ترد على واشنطن.. النفط ليس سلاحاً ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية ترد على واشنطن.. النفط ليس سلاحاً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).