2022/10/09 | 12:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: اختلاف تحالف "إدارة الدولة" بشأن آلية اختيار رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: اختلاف تحالف "إدارة الدولة" بشأن آلية اختيار رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).