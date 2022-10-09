مصرع منتسب بالحشد جراء صعقة كهربائية في جرف الصخر شمالي بابل

2022/10/09 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، بمصرع منتسب بالحشد الشعبي اثر صعقة كهربائية بناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وقال مراسلنا، إن "منتسب في اللواء 46 بالحشد الشعبي (علي فرحان المشعلاوي) تعرض لصعقة كهربائية ما ادى لمصرعه فورا".

واضاف، إن "الحادث وقع خلال تواجد المنتسب بمقر اللواء".

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