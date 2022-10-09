2022/10/09 | 12:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: heusLmWerAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير أميركي يتحدث عن النفوذ الايراني.. ثبات الصدر طهران منه تعاني | نشرة اخبار المنتصف 2022/10/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تقرير أميركي يتحدث عن النفوذ الايراني.. ثبات الصدر طهران منه تعاني | نشرة اخبار المنتصف 2022/10/9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).