اعتقال متهم وضبط كدس للعبوات والاعتدة في كركوك والانبار

2022/10/09 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على متهم وضبط كدس للعبوات والاعتدة في كركوك والانبار.

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