المندلاوي يتراس اجتماعا موسعا للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي العراقي

2022/10/09 | 12:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراس النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ، بحث عدة محاور أهمها ملف مبيعات البنك المركزي خلال نافدة بيع العملة الأجنبية وملف القروض بكافة أنواعها والتي منحها البنك خلال الفترة الماضية وبخاصة المبادرة الصناعية والسكنية ، وملف سياسة البنك المركزي بشان زيادة رأس مال المصارف التجارية والاسلامية والخاصة.

وقال بيان للمكتب الاعلامي, للمندلاوي ان الاجتماع شهد مناقشة دراسة الجدوى بأعداد المصارف التجارية والإسلامية الخاصة ، والمصارف التي وضعت تحت وصاية البنك المركزي ، فضلا عن التباحث بشأن النتائج التي حققتها ” منصة خطابات الضمان ” التي أنشأها البنك المركزي ومدى قدرة المصارف على تطبيقها في مجالات العمل المصرفي ، والدور الرقابي للبنك على المصارف التجارية والاسلامية فيما يتعلق بوفاء بعض المصارف المتلكئة بالتزاماتها تجاه زبائنها”.

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