الشرطة المجتمعية توقف 14 حالة ابتزاز إلكتروني خلال أسبوع

2022/10/09 | 12:24 - المصدر: وكالة خبر

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أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في ثماني محافظات (14) حالة ابتزاز إلكتروني لفتيات ونساء وأشقاء خلال أسبوع.

وجاءت عمليات الإيقاف على خلفية ورود مناشدات من الضحايا على الخط الساخن المجاني للشرطة المجتمعية (497) تفيد بتعرضهم للابتزاز الإلكتروني من قبل أشخاص، هددوهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية لهم أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة.

الأمر الذي دعا الشرطة المجتمعية إلى التحرك السريع على المبتزين وجمع المعلومات عنهم، ومواجهتهم بأدلة الإدانة، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة بعد قيامها بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا.

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