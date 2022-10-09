الدهلكي يدعو لتحقيق نزيه وشفاف بحادثة محاولة اغتيال في ديالى

2022/10/09 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا القيادي في تحالف السيادة عن محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، الى فتح تحقيق نزيه وشفاف في حادثة محاولة اغتيال سائقسيارة حمل في تقاطع القدس بالقرب من كلية بلاد الرافدين في محافظة ديالى.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، “تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص تعرض لمحاولة قتلعلى يد مجهولين يستقلون عجلة في تقاطع القدس بالقرب من كلية بلاد الرافدين في المحافظة .

واضاف الدهلكي، ان “الحادث بتفاصيله العامة هو حادث ارهابي قامت به جهات خارجه عن القانون لكن حديث بعض الضباط الامنيينعن معرفتهم لشخصية من اطلق النار لكنهم يخشون التحرك، الا بامر يصدر من مراجعهم العليا هو امر يثير الكثير من علامات الاستفهام”.

وبين الدهلكي، ان “التهاون مع جرائم القتل واستباحة ارواح ودماء المواطنين تحت عناوين ما انزل الله بها من سلطان هو امر سيجعلالجريمة اكثر انتشارا فمن امن العقاب اساء الادب، بالتالي فاننا نطالب بفتح تحقيق عاجل وسريع في هذا الحادث ومحاسبة اي طرفيثبت تقصيره في منع او محاسبة الجناة مهما كانت انتماءاتهم او من يقف خلفهم كي يكون رادع لكل من تسول له نفسه التجاوز على حرمةالمواطنين”.

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