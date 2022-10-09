الجيش الاوكراني: ايلون ماسك اوقف نظام ستارلينك للاتصالات على خط المواجهة مع روسيا

2022/10/09 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت القوات الأوكرانية عن انقطاع أجهزة الاتصالات بنظام “ستارلينك” الخاصة بها على خط المواجهة مع روسيا، ما أعاق عملياتها في مواجهة القوات الروسية.ويؤكد الإقرار الأوكراني بهذا العطل الدور الكبير الذي يلعبه نظام الاتصالات المملوك من قبل الملياردير إيلون ماسك، … Readmore

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