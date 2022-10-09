الاسدي: أبواب ائتلاف إدارة الدولة مفتوحة لعودة التيار الصدري للحوار

2022/10/09 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة السند الوطني احمد الاسدي ، الأحد، أن أبواب ائتلاف إدارة الدولة مفتوحة لعودة التيار الصدري للحوار، مشيرا إلى أن هناك وساطات من بعض الأطراف السياسية لاقناع التيار بالمشاركة في الحكومة الجديدة.وقال الاسدي: إن “أبواب الإطار التنسيقي … Readmore

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