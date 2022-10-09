وزير العدل يعزل (4) موظفين من مديرتي التسجيل العقاري ورعاية ‏القاصرين في نينوى وسجن العمارة المركزي

2022/10/09 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت وزارة العدل عن صدور عقوبة العزل بحق (4) موظفين مديرتي ‏التسجيل العقاري ورعاية القاصرين في نينوى / وسجن العمارة المركزي من الوظيفة صدرت بحقهم احكام ‏قضائية بالسجن والغرامة المالية لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون ‏الوظيفي .‏

واكد اعلام الوزارة، ان معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، ‏أصدر قرار بعزل اثنان من الموظفين في مديرية التسجيل العقاري في ‏نينوى / الزهور ، وموظف في مديرية رعاية القاصرين في نينوى ، ‏وحارس اصلاحي في سجن العمارة المركزي لارتكابهم مخالفات ‏قانونية من ضمنها جريمة التلاعب والتزوير في اضبارة العقار، مبيناً ان ‏السيد الوزير سبق وان اصدر قرارات اخرى في وقت سابق خلال ‏العام ‏الحالي بعزل موظفين من دائرتي التسجيل العقاري والاصلاح العراقية ‏‏.‏

واشار اعلام الوزارة ، ان السيد الوزير ماضٍ في تطبيق القانون بحق ‏المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة والذي من شأنه يساهم في وضع ‏مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ‏ظاهرة التجاوز وهدر المال العام .‏

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