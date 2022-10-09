“سوريون وأتراك”.. ضبط مسافرين بجوازات سفر عراقية مزورة في منفذ حدودي بكوردستان

2022/10/09 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت ادارة منفذ حاج عمران الحدودي في اقليم كوردستان، يوم الأحد، عن ضبط عدد من جوازات السفر العراقية المزورة.

وقالت ادارة المنفذ المحاذي لإيران في بيان، انها تمكنت من ضبط خمسة جوازات سفر عراقية مزورة لاشخاص حاولوا الدخول بها الى ايران.

وبينت أن الأشخاص الذين قاموا بالتزوير كانوا من الجنسيتين التركية والسورية.

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