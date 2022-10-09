2022/10/09 | 13:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصدار امر توقيف بحق 3 مسؤولين في هيئة الضرائب بكركوك بتهمة الرشوة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصدار امر توقيف بحق 3 مسؤولين في هيئة الضرائب بكركوك بتهمة الرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).