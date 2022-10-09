غاز البصرة تعلن ارتفاع انتاجها الى 1000 مليون متر مكعب قياسي يومياً

2022/10/09 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت شركة غاز البصرة، الاحد، عن ارتفاع إنتاجها إلى 1000 مليون متر مكعب قياسي باليوم، وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة في أجواء المحافظة.

وقال نائب المدير المفوض، مدير هيئة الإنتاج العليا مرفأ الأسدي في بيان إن "الشركة تعالج في الوقت الحالي 65 بالمئة من كمية الغاز المنتجة يوميا بالمقارنة مع معدلات إنتاج النفط".

وأضاف الأسدي، أن "إنتاج الغاز ارتفع بحدود الأربعة أضعاف، إذ تنتج الشركة يوميا 1000 مليون متر مكعب قياسي، بعد أن كـان الإنـتـاج لا يتجاوز 200 مليون متر مكعب قياسي يوميا".

وأشار إلى أن "هذه الزيادة في استثمار الغاز المحترق أثــرت إيجابيا في تخفيض كميات الغازات الدفيئة في أجواء البصرة، وتحويل الغاز إلى طاقة أنظف يستفيد منها العراق".

وتابع أن "الشركة ومنذ تأسيسها منعت ما يعادل 160 مليون طن من غاز ثنائي أوكسيد الكاربون المكافئ الذي كان يطرح إلى الجو مقابل استثماره وتحويله إلى طاقة نظيفة".

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