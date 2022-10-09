الدوري العراقي ينطلق بـ 4 مباريات

2022/10/09 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق، الأحد، منافسات الدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، بإقامة

أربع مباريات.

حيث يشهد ملعب الزوراء في العاصمة

بغداد، أولى مواجهات الموسم الجديد بين

فريق الكهرباء وضيفه فريق نفط الوسط

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