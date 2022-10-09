2022/10/09 | 13:09 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنطلق، الأحد، منافسات الدوري العراقي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري العراقي ينطلق بـ 4 مباريات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، بإقامة
أربع مباريات.
حيث يشهد ملعب الزوراء في العاصمة
بغداد، أولى مواجهات الموسم الجديد بين
فريق الكهرباء وضيفه فريق نفط الوسط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري العراقي ينطلق بـ 4 مباريات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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