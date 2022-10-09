العراق يهزم إيرلندا في مونديال فاقدي الأطراف

2022/10/09 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب منتخبنا الوطني لفاقدي الأطراف،

على نظيره الإيرلندي بنتيجة (4-3).

واستمرت المواجهة حتى الأوقات

الإضافية.

وبهذا الفوز احتل العراق المركز الـ19

على مستوى كأس العالم.

وأقيمت البطولة في تركيا بمشا

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