2022/10/09 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنايات ديالى: السجن المؤبد بحق مجرم لقيامه بتفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية في ناحية السلام قرية الوندية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ديالى : السجن المؤبد بحق مجرم لقيامه بتفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ديالى : السجن المؤبد بحق مجرم لقيامه بتفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).