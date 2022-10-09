2022/10/09 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عنصدور أوامر استقدامٍ بحق 8 من المسؤولين في وزارة الصناعة والمعادن؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم، وامتناعهم عن أداء عملٍ من أعمالها.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت وفقاً لبيان صادر عن الهيئة اليوم (9 تشرين الأول 2022)، إلى أنَّ “محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أوامر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء الحالي؛ لقيامه بالتجاوز في الصرف الفعلي على التخصيصات الماليَّة بالموازنة التخطيطيَّة لعام 2020، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة باستحصال الموافقات الأصوليَّة، فضلاً عن نفاذ السيولة النقديَّة للشركة خلال عام 2020”.

وأضافت الدائرة أنَّ “المدير العام للشركة العامَّة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء قام بالإضافة إلى ذلك بارتكاب مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء مواد (كرمايسيدين وهاموتروبين) و(سيتات أصابع كبس الحبوب)”.

وبينت الدائرة أنَّ “أمر الاستقدام الثاني شمل كذلك مُديري القسم القانونيِّ والتجاريِّ، فيما شمل الأمر الثالث كلاً من معاون المدير العام للشركة و(مُديري الأقسام التجاريَّة والرقابة الداخليَّة والصيانة والتخطيط)، إضافةً إلى المُكلَّف بأعمال التخليص الگمرگي في الشركة”.

وأوضحت أنَّ “محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة: صدور 3 أوامر باستقدام مدير عام شركة صناعة الأدوية بسامراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة: صدور 3 أوامر باستقدام مدير عام شركة صناعة الأدوية بسامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).