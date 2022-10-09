2022/10/09 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد لحظة اختراق التلفزيون الايراني ..قراصنة يخترقون البث المياشر اثناء كلمة خامنئي ويستبدلوها بصورة مهسا أميني#ايران #مهسا_امینی pic.twitter.com/bMP83qJ0me

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) October 9, 2022

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