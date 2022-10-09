شروط لا مناص منها.. الفتح يحدد مسارات الذهاب لانتخابات مبكرة

2022/10/09 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد تحالف الفتح، اليوم الأحد، على ضرورة وجود حكومة بكامل الصلاحيات من أجل الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال النائب عن التحالف كريم عليوي، لـ "بغداد اليوم"، إن "الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة يتطلب وجود حكومة بكامل الصلاحيات حتى تكون هي المشرفة على العملية الانتخابية، فلا يمكن القبول بهكذا خطوة في ظل حكومة تصريف الاعمال اليومية".

وأضاف ان "تحالف الفتح، وحتى قوى الإطار التنسيقي الأخرى داعمة للذهاب نحو الانتخابات المبكرة، لكن يجب ان تتحقق شروط من أجل ذلك، أولها تشكيل الحكومة وتعديل قانون الانتخابات، واجراء بعض التغييرات في المفوضية، وهذا الامر عليه اجماع سياسي من قبل كل الكتل والأحزاب وليس الشيعية فقط".

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