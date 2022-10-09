الإعدام لمُدان بقتل زوجته في النجف

2022/10/09 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاحد، حكما بالاعدام على متهم قام بقتل زوجته واصابة شقيقها.

وقال مصدر قضائي، لـ (بغداد اليوم)، إن "جنايات النجف اصدرت حكما بالإعدام بحق متهم بقتل زوجته واصابة شقيقها بمسدس في منطقة حي الميلاد شمالي المحافظة".

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