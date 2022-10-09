مكافحة إرهاب السليمانية تعتقل شبكة لتجارة المخدرات في رابرين

2022/10/09 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

تمكنت مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية، اليوم الاحد، من اعتقال شبكة للاتجار بالمواد المخدرة ضمن حدود ادارة رابرين في قضاء رانية بالمحافظة.

وقالت المديرية في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تمكنت قوات مكافحة الإرهاب، الأحد، من اعتقال شبكة للإتجار بالمواد المخدرة وضبطت بحوزتهم 85 كغم من تلك المواد في حدود ادارة رابرين".

وأوضحت ان "قواتها صادرت شاحنة تحمل 85 كغم من المواد المخدرة من نوع الكريستال، مضيفة أنه كما تمكنت قواتنا من اعتقال 3 متهمين خلال العملية، وعاهدت المواطنين على المضي في تنفيذ واجباتها في حماية المواطنين وتنفيذ القانون".

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