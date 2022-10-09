شاهد اللحظات الأولى بعد هجوم مسلح على حاجز إسرائيلي في القدس

2022/10/09 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الإسرائيلي أن مجندة لقت مصرعها متأثرة بجراح أصيبت بها في هجوم مسلح نُفذ مساء السبت على حاجز عسكري في القدس الشرقية، بحسب البيان الذي نشره الجيش على صفحته بموقع تويتر.

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