2022/10/09 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق متهم أُدين بقتل زوجته وأصاب شقيقها بسلاح ناري نوع مسدس في منطقة حي الميلاد شمالي المحافظة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات النجف تحكم بإعدام مجرم قتل زوجته المركز الخبري الوطني.

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