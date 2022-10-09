2022/10/09 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت محكمةُ بداءة الرصافة، اليوم الأحد، ردّ طلب نادي أمانةِ بغداد بإصدارِ أمرٍ ولائي بإيقافِ الدوري المُمتاز .وذكر بيان مقتضب للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “محكمةُ بداءة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة بداءة الرصافة تتخذ اجراءً بخصوص إيقاف الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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