2022/10/09 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطب النائب هادي السلامي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن بنايات حزب البعث المقبور.

التالي

منذ 53 دقيقة

جدول أعمال جلسة البرلمان غداً الاثنين

منذ ساعتين

نائب رئيس البرلمان يترأس اجتماعاً للجنة المالية بحضور محتفظ البنك المركزي

منذ ساعتين

الدهلكي يدعو لتحقيق نزيه وشفاف بحادثة محاولة اغتيال في ديالى

منذ 3 ساعات

برلمان كردستان يصوت على تمديد دورته التشريعية لمدة عام كامل

منذ 5 ساعات

ائتلاف إدارة الدولة يجدد استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري

منذ 14 ساعة

نائب يكشف عن جدول مزدحم للبرلمان

منذ 15 ساعة

نائب يرجح عقد 3 جلسات للبرلمان اسبوعياً وموعد حسم الرئاستين

منذ 16 ساعة

مستشار الكاظمي يعلق حول عدم إمكانية صرف الرواتب بعد انتهاء السنة الحالية

منذ 16 ساعة

نائب رئيس البرلمان يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية حول إعمام يخص مادة اللغة الكردية

منذ 18 ساعة

الفتح: التنسيقي لن يطيل الأمد في تحديد جلسة تمرير الرئيس

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة نائب يخاطب الكاظمي بشأن بنايات حزب البعث المقبور) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة نائب يخاطب الكاظمي بشأن بنايات حزب البعث المقبور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).