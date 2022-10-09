القضاء يرد طلباً بإيقاف الدوري الممتاز لكرة القدم

2022/10/09 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محكمة بداءة الرصافة، رد طلب نادي أمانة بغداد بإيقاف الدوري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “محكمةُ بداءة الرصافة، قررت ردّ طلب نادي أمانةِ بغداد بإصدارِ أمرٍ ولائي بإيقافِ الدوري المُمتاز للموسم 2022/ 2023”.

وأضاف ان “الرد جاء لحين حسمِ القضيةِ المُقامة من طرفه باللعبِ في الدوريّ المُمتاز”.

قررت محكمة بداءة الرصافة، رد طلب نادي أمانة بغداد بإيقاف الدوري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “محكمةُ بداءة الرصافة، قررت ردّ طلب نادي أمانةِ بغداد بإصدارِ أمرٍ ولائي بإيقافِ الدوري المُمتاز للموسم 2022/ 2023”.

وأضاف ان “الرد جاء لحين حسمِ القضيةِ المُقامة من طرفه باللعبِ في الدوريّ المُمتاز”.

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