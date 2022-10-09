2022/10/09 | 13:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يعود برشلونة لاختبار جديد، لكن هذه المرة على أرضه ووسط جماهيره،...

ظهرت المقالة خمسة مخاطر تحاصر برشلونة في مباراته ضد سيلتا فيغو أولاً على المسلة.

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