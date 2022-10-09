2022/10/09 | 13:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت منظمة الغذاء والزراعة “فاو”، الاحد، 9 تشرين الاول، 2022، ان...

ظهرت المقالة العراق يخرج من قائمة الدول المحتاجة للمساعدة الغذائية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخرج من قائمة الدول المحتاجة للمساعدة الغذائية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخرج من قائمة الدول المحتاجة للمساعدة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).