ثلاث مباريات في افتتاح الدوري الممتاز

2022/10/09 | 13:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفتتح مساء اليوم مباريات الدوري الممتاز ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ بإقامة ثلاث مباريات في العاصمة بغداد.

وتفتتح الجولة الأولى بلقاء فريقي الكهرباء وضيفه نفط الوسط التي تقام في الساعة الثالثة في ملعب نادي الزوراء، ويلحقها لقاء فريقي الطلبة والقاسم في ملعب المدينة في الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة.

فيما ستكون المباراة الثالثة بين فريقي الزوراء والصناعة في ملعب الزوراء.

يشار إلى أن الجولة ستستكمل يوم غد الاثنين بإقامة ست مباريات في ملاعب مختلفة.

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