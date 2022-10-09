بارزاني والسفير التركي يبحثان تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي

2022/10/09 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير التركي لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.وشهد اللقاء، بحث الوضع العام في العراق، والجهود الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وإنهاء الانسداد السياسي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، والتأكيد على الارتقاء بها، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

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